"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители "Единой России" во вторник подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сенатор Александр Карелин и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, доставили в ЦИК коробки с бумагами, на которые нанесена партийная символика. "Единая Россия" стала шестой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ.

"Наши списки объединили самых разных людей, людей неравнодушных, небезразличных к тому, как будет жить и развиваться наша страна в следующие пять лет", - сказал Турчак.

По его словам, всего у "Единой России" более 600 кандидатов. "Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Госдумы. Мы - единая команда, нас объединяет забота о нашей стране, забота о наших избирателях. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции. Сейчас мы вместе с людьми формируем народную программу, с которой пойдем на выборы в этом году", - сказал секретарь генсовета партии.

Всего в федеральном списке партии находятся 394 кандидата, по одномандатным избирательным округам от партии выдвигаются 219 человек.

Также в мероприятии приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

О выборах

"Единая Россия" провела свой предвыборный съезд 19 июня. В общефедеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список разбит на 57 региональных групп. Также партия выдвинула кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.