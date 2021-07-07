Толстой предложил взять паузу в участии России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой не видит пользы для России от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ и предлагает взять небольшую паузу. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Политическое решение по поводу внешней политики принимает президент РФ. Мое личное мнение, что в данный момент пользы от участия в этой организации для России нет. Если в Совете Европы еще есть аспект защиты прав наших граждан, то в ОБСЕ фактически пренебрегают международным правом в угоду нормам и правилам, которые сами диктуют", - пояснил Толстой.

"Я, честно говоря, думаю, что взять какую-то паузу было бы нам неплохо. Может быть, тратить народные деньги на это [участие России в ПА ОБСЕ] и не стоило бы, лучше использовать их внутри страны, чтобы помочь тем, кому сейчас тяжело", - добавил глава российской делегации.

Толстой уверен, что недавний отказ российской делегации от участия в заседании ПА ОБСЕ в Вене обеспокоил членов организации. "Они очень этим обеспокоены, это главный их страх. Вообще деньги - это язык, который они хорошо понимают, они придают этому огромное значение. Поэтому тот факт, что вчера я покинул заседание, естественно, очень их обеспокоил. Я думаю, что какая-то реакция последует", - уточнил Толстой.

Во вторник Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ в связи с нарушением регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины. В своем Telegram-канале депутат пояснил позднее, что "резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев". От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который пояснил, что на обсуждение в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции, одна из которых касалась Белоруссии, а другая "носила явно антироссийский характер".

ПА ОБСЕ, согласно тексту принятой резолюции, "решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма", вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв "снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив".