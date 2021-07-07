"Единая Россия" исключила из партии самарского депутата после ЧП на Волге

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приняла решение об исключении депутата городской думы Жигулевска Юрия Краснобаева, который находился в катере в момент столкновения судна с надувной лодкой на Волге 18 июня, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в самарском региональном отделении партии в среду.

"Принято решение об исключении из партии "Единая Россия" Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника. Дальнейшую судьбу Юрия Краснобаева будет решать следствие", - говорится в сообщении.

По словам секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова, депутат подал заявление о выходе из партии, но было принято решение именно об исключении. "За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки", - приводятся слова Азарова.

Членство в партии двух депутатов, которые находились в лодке в момент столкновения, было приостановлено 25 июня. В тот же день глава Минприроды Александр Козлов уволил Юрия Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника. Позже Краснобаев был снова трудоустроен в заповеднике на должность замдиректора по науке, но во вторник, 6 июля, также был уволен. О дальнейшей судьбе второго депутата Юрия Погиблова не сообщается.

О происшествии

По версии следователей, ЧП произошло 18 июня примерно в 19:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Помимо мужчины в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Капитану катера предъявлено обвинение, по информации реготделения "Единой России", двумя пассажирами катера были депутаты думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее направил обращения по факту инцидента в Генпрокуратуру и СК РФ. По его данным, моторная лодка принадлежала жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. При этом сначала катер покинул место происшествия, а спустя 15 минут вернулся, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров. Хинштейн сообщал, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия" в случае подтверждения данных об оставлении в опасности женщины и ребенка.