Краснов предложил в двусторонних соглашениях предусматривать борьбу с киберпреступностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил в двусторонних соглашениях о сотрудничестве с прокурорами других стран предусматривать взаимодействие по цифровым преступлениям. Об этом он сообщил в среду в ходе двусторонних встреч с зарубежными коллегами в рамках открывшейся в Санкт-Петербурге конференции прокуроров европейских стран. Кроме того, отдельно прошла встреча прокуроров государств прикаспийского региона и намечена встреча прокуроров стран СНГ.

В частности, в ходе встречи с министром юстиции Боснии и Герцеговины Йосипом Грубешей предложил заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве, предусмотрев в нем и взаимодействие по борьбе "с преступлениями, которые совершены в информационной среде, связанные с выводом денежных средств за рубеж, в том числе цифровых активов". Также Игорь Краснов встретился с генеральным прокурором при кассационном суде Италии Джованни Сальви и генпрокурором Словении Драго Шкетой. Генпрокурор России выразил уверенность в том, что обмен мнениями по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности позволит не только ознакомиться с передовым опытом работы, но и использовать его для повышения эффективности противодействия новым вызовам и угрозам.

На встрече с генеральным прокурором Туркменистана Батыром Атдаевым Игорь Краснов напомнил, что в ноябре 2020 года Россия ратифицировала соглашение между двумя странами о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает в том числе взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, и здесь большое поле для взаимодействие прокуратур.

"Вы впервые в Санкт-Петербурге?", - спросил генпрокурор России у своего туркменского коллеги, поблагодарив его за то, что он согласился приехать на конференцию прокуроров несмотря на отсутствие прямых рейсов между Ашхабадом и Санкт-Петербургом. "Я вообще в России в первый раз", - признался его туркменский коллега. Игорь Краснов поздравил его с тем, что свое знакомство с Россией он начал с Петербурга, и пригласил его в январе 2022 года в Москву на торжественные мероприятия по случаю 300-летия российской прокуратуры. "В следующем году мы отмечаем 300 лет образования органов прокуратуры России и хотели бы пригласить вас разделить вместе с нами радость этого солидного юбилея в Москве", - сказал генпрокурор в ходе двусторонних встреч с коллегами из других стран, пообещав направить письменные приглашения на юбилей.