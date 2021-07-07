Число партий, намеренных участвовать в выборах в Заксобрание Карелии, удвоилось

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество партий, намеренных участвовать в выборах в Законодательное собрание Республики Карелия, в 2021 году выросло в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя общественного штаба по контролю за выборами в регионе Анатолий Цыганков.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 17, 18 и 19 сентября.

"Если мы говорим, что партийное выдвижение как таковое состоялось, то [выдвинулись] от 9 до 10 партий в региональный парламент", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации доклада с анализом основных тенденций на региональных и муниципальных выборах.

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, в 2016 году на выборы депутатов законодательного собрания региона своих кандидатов выдвигали пять политических партий.

Цыганков добавил, что на данный момент для участия в выборах в качестве самовыдвиженцев в региональный парламент зарегистрировались два человека. "Объяснение чему очень простое. Первое - это сложность регистрации, имеется в виду сбор подписей, особенно в сегодняшний период пандемии. Второе - наличие средств, финансовых ресурсов, прежде всего, на этих выборах. Предпочитают все идти через партийные структуры, где есть организованные штабы, где есть организованное финансирование и есть надежда попасть в органы власти", - пояснил он.

Ранее председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин сообщал, что согласно законодательству республики и решению федерального центризбиркома, голосование на выборах в заксобрание продлится три дня, с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать все дни с 8 утра до 8 вечера даже в помещениях школ и образовательных учреждений. ЦИК Карелии направил в министерство образования и спорта региона документы (аналогичное соглашение уже подписано на федеральном уровне между ЦИК РФ и Минпросвещения РФ), в рамках которых процесс выборов сможет идти параллельно с учебным процессом. Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал госуслуг.