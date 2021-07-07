МИД РФ: комитет по помощи палестинцам займется укреплением экономического потенциала

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Временный координационный комитет по оказанию помощи палестинцам выразил настрой на активизацию усилий для укрепления экономического потенциала Палестины, чему также должен способствовать Израиль. Об этом говорится в распространенном МИД РФ сообщении по итогам состоявшейся 6 июля видеоконференции комитета на уровне старших должностных лиц, в которой приняли участие представители Израиля, Палестины, России, США, ряда арабских и европейских государств.

"Подтверждено высокое внимание международных доноров к ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа, инфраструктура которого была значительно разрушена в результате вооруженной эскалации в мае 2021 года. Констатирован настрой на активизацию коллективных усилий в целях укрепления экономического потенциала Палестины, чему Израиль должен всемерно способствовать", - говорится в тексте.

Как указали в МИД РФ, участники дискуссии были едины во мнении, что эти шаги необходимо подчинить задаче "открытия политических горизонтов ближневосточному урегулированию". "В данном контексте дана позитивная оценка деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ООН и ЕС) в качестве уникального механизма сопровождения мирного процесса. Члены комитета призвали израильтян и палестинцев отказаться от односторонних шагов, подрывающих перспективу двухгосударственного урегулирования", - добавили в министерстве.

На Смоленской площади также отметили, что российская сторона указала на ключевой вклад ООН и руководства Египта в достижение и поддержание перемирия в зоне конфликта при энергичном содействии Москвы и акцентировала важность скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" на одобренной ООН международно-правовой основе.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами.

Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек, включая детей и женщин.