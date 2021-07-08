Лавров: конкретного ответа США на предложение РФ начать диалог по кибербезопасности нет

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Вы видите, какие острые дебаты разгораются вокруг того, что там [в кибербезопасности] происходит. Нас постоянно обвиняют в том, что мы хакерствуем, если можно так выразиться, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран. Но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы и заниматься невыдуманными, а реальными сложностями, пока такого конкретного ответа нет, хотя в Женеве президент [США Джо] Байден в ответ на очередное напоминание президента [РФ Владимира] Путина поручил своим сотрудникам подумать и об организации такого диалога в дополнение к диалогу по стратегической стабильности", - сказал он.

В среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности после июньской встречи президентов РФ и США в Женеве. Он напомнил, что по итогам женевского саммита было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности.

Российско-американский диалог

Российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос, заявил Лавров.

"Разумеется, когда мы говорим о необходимости обсуждать стратегическую стабильность во всех ее измерениях, мы имеем в виду все факторы, которые влияют на эту самую стратегическую стабильность, стратегическую безопасность. Это и ядерные вооружения, и неядерные вооружения стратегического плана, и наступательные и оборонительные стратегические системы, и, конечно же, нельзя не учитывать то, что сейчас у американцев прорабатывается программа вывода ударного оружия в космос в контексте развертывания глобальной системы противоракетной обороны", - сказал он.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.