Лавров заявил, что Россия ищет решение проблемы с грузоперевозками с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Россия и Китай находятся в постоянном контакте с целью поиска стабильного решения проблем с грузоперевозками через общую границу. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Мы находимся в постоянном контакте с китайскими партнерами в целях оперативного решения неизбежных проблем, которые возникают при большом объеме сотрудничества. Сейчас, в эпоху коронавируса, к этим проблемам добавились сложности с грузоперевозками через нашу общую границу. Мы регулярно ищем пусть постепенного, но все-таки устойчивого решения этой проблемы. Китайские коллеги понимают нашу озабоченность и будут принимать необходимые меры", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание на то, что на долю КНР приходится почти две трети привлеченных на Дальний Восток иностранных инвестиций. "Мы стараемся максимально способствовать тому, чтобы эти капиталовложения шли на прорывные направления, обеспечивая повышение нашей конкурентоспособности. В связи с этим есть российско-китайская правительственная комиссия, одна из пяти, которая занимается инвестиционными проектами с обеих сторон, - добавил Лавров. - Мы стараемся привлечь в деятельность этой комиссии бизнес из наиболее развитых провинций Китая - Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян".