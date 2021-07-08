Подозреваемый в мошенничестве новосибирский депутат досрочно сложил полномочия

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Новосибирской области досрочно прекратили полномочия депутата Александра Морозова, который проходит по делу о мошенничестве на 15,9 млн рублей, по поступившему от него заявлению. Соответствующее постановление было принято на сессии, сообщил спикер заксобрания региона Андрей Шимкив.

"Постановление принято", - сказал он.

Как сообщил на сессии председатель комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко, заявление о досрочном прекращении полномочий поступило от самого Александра Морозова.

Морозов был задержан в начале июня по подозрению в мошенничестве на 15,9 млн рублей. Источник сообщал, что эпизод имел место в период с 2019 по 2020 год, когда компания "Коченевский мясокомбинат" получила субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом, был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.

Морозов был председателем комитета новосибирского заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Кроме того, он является председателем совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика" - одного из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области. В середине мая Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия.