ЦИК направит в регионы рекомендации по проведению выборов в условиях пандемии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия направит главам регионов рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов в сентябре. Соответствующий документ ЦИК в скором времени планирует подписать с Роспотребнадзором, уточнила она.

"Мы сейчас ждем рекомендаций, мы отправили наши предложения. Сейчас жду [ответ] от [главы Роспотребнадзора] Анны Юрьевны Поповой, подпишет она это наше соглашение или нет. В результате мы отправим это [соглашение] в регионы, и на основании этого я тут же направляю всем губернаторам и руководителям регионов письма с рекомендациями", - сказала Памфилова в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По ее словам, в регионах "обязательно нужно создать равные условия для сбора подписей для всех кандидатов и представителей партий". "Чтобы обеспечили просторными помещениями и всеми средствами безопасности, чтобы у людей была возможность собирать подписи с учетом всех сложностей этого периода. Есть там несколько моментов, Анна Юрьевна настаивает на обязательном ПЦР[-тесте], у нас разногласия определенные есть, будем с ней обсуждать", - отметила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.