Памфилова: избиратели смогут передумать голосовать электронно за три дня до выборов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Избиратели, которые записались на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре, смогут передумать максимум за три дня до начала голосования и проголосовать на традиционном избирательном участке. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Мы даем возможность тем людям, которые записались на электронное голосование, передумать за три дня до начала голосования. За три дня он может изменить свое решение и переписаться, и проголосовать традиционно", - сказала Памфилова.

По ее словам, три дня дают дополнительное время для членов комиссий, чтобы сверить все списки избирателей и исключить возможность двойного голосования. "Если человек по какой-то причине не может проголосовать электронно, а хочет традиционно, то он точно также доходит до своего традиционного участка, ему там должна быть предоставлена возможность проголосовать на компьютере. Мы тебе даем право, мы не лишаем, не поражаем тебя в правах. Вот компьютер - голосуй. Никто не смотрит, начальник не стоит, никто на тебя не давит. Ты заявился, возможность проголосовать тебе обеспечена, голосуй", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что "избирательные участки во всех регионах, где будет проходить онлайн-голосование, обязаны предоставить такую возможность тем, кто записался на ДЭГ". "Это исключает попытки двойного голосования", - подчеркнула Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.