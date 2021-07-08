Патрушев указал на проблемы с нехваткой качественной питьевой воды на Юге России

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Сильный износ систем водоснабжения в некоторых регионах Южного федерального округа приводит к тому, что сейчас там не хватает качественной питьевой воды. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.

Он обратил внимание на то, что "в ряде регионов [Юга] значительно изношены системы водоснабжения и водоотведения, что часто приводит к потерям питьевой воды и росту аварийности на коммунальных сетях".

"По этой причине в Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму отмечается нехватка качественной питьевой воды", - указал Патрушев.

Он также отметил, что существенный износ сетей и недостаточное качество очистки сточных вод негативно влияют на экологическое состояние водных объектов, включая акватории Черного и Азовского морей. Сброс неочищенных сточных вод в округе, продолжил секретарь Совбеза, в прошлом году составил порядка 1 млрд 200 млн куб. м.

На Нижней Волге в районе Волгоградской и Астраханской областей отмечается высокий уровень загрязнения поверхностных вод, добавил Патрушев. Он отдельно остановился и на перевалке углеводородного сырья, которая ведется с нарушением экологических требований в некоторых морских портах Краснодарского края и Крыма. Такие действия угрожают загрязнению морских вод, в том числе из-за нехватки морских нефтемусоросборщиков, констатировал секретарь российского Совбеза.

"Нерациональное использование земельных ресурсов, безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых, разливы нефти способствуют деградации земель и активизации экзогенных процессов", - подытожил он, указав, что только за прошлый год на Юге от таких процессов пострадало более 40 населенных пунктов.