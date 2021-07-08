Генпрокуроры Армении и России обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 8 июля. /ТАСС/. Генеральные прокуроры Армении и России Артур Давтян и Игорь Краснов в четверг на полях заседания координационного совета прокуроров СНГ в Санкт-Петербурге провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянской Генпрокуратуры.

"В ходе встречи была затронута проблема послевоенной гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, вопросы, связанные с укреплением мира в регионе, защитой прав населения Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), а также приграничными населенными пунктами Армении", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "генпрокурор Армении, подчеркнув некоторые положительные сдвиги в вопросе возвращения армянских пленных и других удерживаемых лиц, подчеркнул необходимость безоговорочного продолжения процесса". "Артур Давтян отметил работу российских миротворцев для укрепления стабильности в регионе, а также подчеркнул конструктивную роль Игоря Краснова с точки зрения решения юридических и гуманитарных проблем", - говорится в релизе Генпрокуратуры Армении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что их возвращение является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".