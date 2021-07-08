"Справедливая Россия - За правду" подала в ЦИК исправленные документы для выборов в Думу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" подала в Центризбирком исправленные документы для участия в выборах депутатов Госдумы, заверение списка кандидатов от справороссов ожидается 11 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе партии.

"7 июля 2021 года ЦИК России уведомила партию о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем партии. Извещение касалось 6 кандидатов. По трем кандидатам вопросы носят уточняющий характер, запрошены дополнительные документы. Остальные три - ошибки технического характера. В тот же день в 19:03 уполномоченным представителем партии в ЦИК представлены необходимые документы. 11 июля 2021 года ожидается заверение списка кандидатов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушения в первоначально поданных 5 июля документах незначительные. "Они не имеют характер умышленности со стороны кандидатов и вполне устранимы в кратчайшие сроки. Нам импонирует позиция ЦИК, которая старается нам содействовать в подаче качественных документов, а не выискивать по формальным юридическим основаниям нарушения", - отметили в пресс-службе.

Ранее ЦИК обнаружил недостатки в документах, поданных партиями "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Согласно постановлениям, принятым на заседании комиссии в среду, всего ЦИК выявил шесть нарушений в документах шести кандидатов от справороссов и 13 нарушений у 12 кандидатов от КПРФ. В частности, кандидатами не были представлены сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам супруга, неправильно указаны ИНН, адрес или вуз. Также у некоторых кандидатов имеются расхождения в дате рождения и справке с места работы.