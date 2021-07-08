Володин назвал безответственным призыв МИД Франции к ЕС не признавать российскую вакцину

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Позиция МИД Франции по непризнанию российских и китайских вакцин против коронавируса безответственна и недальновидна и свидетельствует о все большей потере самостоятельности европейских государств. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что, по мнению Парижа, странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

"В очередной раз мы слышим заявление, которое выдает истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе", - отреагировал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, слова представителя МИД Франции являются индикатором того, что "европейские государства все больше теряют свою самостоятельность". "Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии", - уверен он.

В связи с этим Володин призвал Париж "определиться в своих приоритетах" и вспомнить "заветы" экс-президента страны Шарля де Голля. "Обслуживание заокеанских политической и экономической элит и отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов собственных граждан, мира и благополучия Европы в целом", - заключил председатель Госдумы.