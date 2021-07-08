Владимирский губернатор уволил заместителя из-за подлога при трудоустройстве

ВЛАДИМИР, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ об увольнении своего заместителя Романа Годунина, который представил подложные документы при поступлении на госслужбу. Документ глава региона подписал по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах чиновника, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Владимирской области.

"Глава региона подписал указ об освобождении Романа Годунина от занимаемой государственной должности заместителя губернатора Владимирской области и прекращении с ним 8 июля 2021 года трудового договора в связи с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу", - сообщили в администрации региона.

В конце мая правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Годунина и иных неустановленных должностных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ "Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере". Дело связано с проведением торгов на право строительства автодороги "Рпенский проезд" во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей.

После возбуждения дела Владимир Сипягин не стал отстранять от должности своего заместителя, при этом власти сообщили, что внутренняя проверка в отношении вице-губернатора началась еще до возбуждения уголовного дела.

Роман Годунин исполнял обязанности вице-губернатора со 2 апреля 2020 года - он курировал сферы строительства, ЖКХ, дорожного и лесного хозяйства, природопользования, а также госрегулирование цен и тарифов.