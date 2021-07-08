МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова осуществление функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Возложить на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В мае президент освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Ранее с инициативой передачи соответствующих полномочий от Минюста выступил генпрокурор Игорь Краснов, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и эффективнее отстаивать интересы РФ в ЕСПЧ. Эта инициатива была поддержана президентом.