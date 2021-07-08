Обвиняемым в превышении полномочий двум министрам в Башкирии продлили домашний арест

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Обвиняемым в превышении должностных полномочий министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили ТАСС в советском районном суде.

"Им продлен домашний арест на два месяца", - сообщили в суде.

Министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева задержали в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году он, работая мэром города Кумертау, утвердил акт приемки очистных сооружений, зная, что на объекте не проводились пусконаладочные работы, а результаты исследований очищенных стоков воды не предоставлялись. Сооружения фактически непригодны для эксплуатации, ущерб бюджету превысил 95 млн рублей.

По этому же делу задержали министра строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году занимал пост руководителя управления капитального строительства Башкирии, являвшегося заказчиком строительства очистных сооружений, и его заместителя. Кучарбаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.