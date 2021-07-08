Краснов назвал полезной конференцию с СЕ перед началом представительства ГП РФ в ЕСПЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов считает очень полезной прошедшую в Санкт-Петербурге конференцию руководителей прокуратур европейских стран, впервые организованную совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров. Об этом он заявил по завершении двухдневной конференции, на которой руководители прокуратур европейских стран, генпрокуроры стран СНГ и прикаспийских государств смогли впервые с начала пандемии очно обсудить вопросы взаимодействия и вопросы, касающиеся роли прокуратуры в современном мире.

Главной темой конференции "Роль прокуратуры в защите индивидуальных прав и публичного интереса в свете требований Европейской конвенции по правам человека" стал вопрос о полномочиях прокуроров. Венецианская комиссия, во многом определяющая европейские стандарты в сфере права, считает, что прокуратура не должна выходить за пределы полномочий вне уголовно-правовой сферы. Вместе с тем более чем в 40 из 47 стран Совета Европы прокуроры наделены и иными полномочиями в сфере защиты права. По оценке российской прокуратуры, полномочия прокуроров в сфере общего надзора, которые помогают защищать права граждан в социальной и других областях, особенно в части защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан, вполне оправданны, и эта позиция встречает все большую поддержку в мировой юстиции. Подводя итоги конференции, генпрокурор России отметил, что "мероприятие прошло с большой пользой". "В ходе дискуссий прозвучало много заслуживающих внимания идей о повышении роли прокуроров в обеспечении законности, путях решения новых проблем", - отметил Краснов. При этом он подчеркнул, что для эффективной защиты прав человека прокуроры "должны действовать максимально прозрачно".

Представительство в ЕСПЧ

Конференция стала особенно значимой для России и в связи с принятым законом, наделяющим прокуратуру России правом представлять интересы РФ в международных судах и арбитражах, в том числе в ЕСПЧ (где ранее Россию представлял Минюст), в связи с чем Генпрокуратура России откроет свое представительство в Страсбурге. О вступившем в силу законе Игорь Краснов сообщил, открывая конференцию, а к ее завершению стало известно об указе президента России о назначении новым уполномоченным РФ в ЕСПЧ начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова. Он принимал активное участие в петербургской конференции.

Возврат к очному формату

Третьим важным аспектом стала возможность прокуроров пообщаться лично. Только генпрокурор Игорь Краснов провел не менее 15 двусторонних встреч. В конференции приняли участие представители 20 стран, еще около 10 стран участвовали в режиме видео-конференц-связи.

Одним из ключевых мероприятий стала очная встреча генпрокуроров стран СНГ, в которой приняли участие главы надзорных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они поддержали предложение Краснова назначить нового главу секретариата Координационного совета генеральных прокуроров СНГ. Им стал имеющий 35-летний опыт международно-правового сотрудничества Владимир Зимин. Он сменил занимавшего этот пост с сентября 2010 года Леонида Ермолаева. Глава российской прокуратуры отметил необходимость консолидации усилий совета генпрокуроров стран СНГ на фоне новых вызовов и угроз - в противодействии киберпреступности, нелегальной миграции и террористическим угрозам, при урегулировании миграционных процессов, защите прав граждан на фоне обострившихся из-за пандемии проблем.

Необходимость нахождения общих позиций и механизмов в вопросах противодействия киберпреступности (в том числе с учетом использования цифровых активов в коррупционных преступлениях), легализации и выводу средств он обсуждал на встречах и с европейскими коллегами.

Очный формат встреч в Санкт-Петербурге позволил подписать Декларацию генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря с участием генпрокуроров всех пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России. Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери (выступивший по видеосвязи, на встрече присутствовал посол Ирана) особо отметил значимость документа, напомнив о том, что после стран Персидского залива и Сибири Каспийское море является одним из ключевых регионов по запасам нефти, весьма значимы и его биоресурсы, особенно осетровые виды рыб.

В свою очередь Игорь Краснов отметил, что Каспийское море связывает территории пяти государств в единую экологическую систему, он предложил уже в начале 2022 года провести встречу экспертов прикаспийских государств, чтобы детально обсудить механизмы сотрудничества прокуратур в сфере охраны экологии Каспия.

Генпрокурор России в ходе встречи с президентом Международной ассоциации прокуроров (МАП) Чхолем-Кю Хваном и генеральным секретарем МАП Ханом Мораалом отметил важную роль этой организации для профессионального прокурорского сообщества - она содействует установлению прямых неполитизированных контактов между представителями прокуратур во всем мире. Краснов отметил и роль МАП в организации конференции в Санкт-Петербурге, где четыре года назад было открыто первое региональное представительство ассоциации. В октябре этого года в Петербурге по предложению Генпрокуратуры России пройдет очередное заседание Исполнительного комитета МАП.