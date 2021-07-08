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В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Керри на следующей неделе в Москве

Telegram-канал "Дипломатический источник" ранее сообщил, что американский дипломат приедет в Москву для обсуждения климатической повестки

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. МИД России в четверг подтвердил ТАСС, что встреча главы российского дипведомства Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри состоится в Москве на следующей неделе.

"Информацию подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о такой встрече.

Ранее Telegram-канал "Дипломатический источник" сообщил, что встреча Лаврова и Керри состоится на следующей неделе в Москве, куда американский дипломат приедет для обсуждения климатической повестки.

Керри занимал должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, многократно встречался с Лавровым. Последняя встреча произошла в Нью-Дели в апреле этого года, в ходе рабочего визита главы МИД РФ в Индию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКерри, Джон
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