МИД РФ учредил медаль за заслуги во внешней политике "Посольский приказ"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. МИД России учредил медаль за заслуги во внешней политике "Посольский приказ", которой будут награждать за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса РФ и укреплению связей с другими государствами. Об этом говорится в соответствующем приказе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

"Нагрудной медалью министерства иностранных дел РФ "Посольский приказ" (далее - медаль) награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса Российской Федерации, за многолетнюю дипломатическую службу и за вклад в укрепление дружественных связей РФ с другими государствами", - говорится в документе, подписанном главой МИД Сергеем Лавровым.

Согласно приказу, решение о награждении медалью принимает министр иностранных дел России по представлению заместителей министра.

На лицевой стороне медали изображен всадник, поражающий крылатого змея, на оборотной стороне расположено изображение высотного административного здания МИД РФ.