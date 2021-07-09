Небензя предложил провести в Нью-Йорке переговоры по эфиопской плотине "Возрождение"

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Россия предлагает провести в Нью-Йорке консультации по вопросам, касающимся эфиопской плотины "Возрождение", Москва готова содействовать решению данной проблемы. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытом заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг указанной плотины.

"Раз уж все заинтересованные стороны собрались здесь, в Нью-Йорке, почему бы не провести на полях при посредничестве председательства в Афросоюзе раунд переговоров по урегулированию разногласий вокруг плотины? Нам кажется, что это был бы наилучший вклад СБ по выходу из сложившегося положения в духе всеми нами разделяемого принципа "африканским проблемам - африканские решения", - отметил постпред.

"Хотели бы подчеркнуть готовность Российской Федерации оказывать содействие разрешению этой комплексной проблемы. Египет, Эфиопия и Судан являются близкими друзьями нашей страны, и мы искренне надеемся, что в скором времени им удастся урегулировать сохраняющиеся противоречия, согласовать модальности дальнейшего заполнения резервуара плотины и в целом выйти на компромиссные развязки по вопросам ее функционирования", - добавил Небензя.

По словам постпреда, "Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации вокруг сооружаемой Эфиопией на реке Голубой Нил плотины "Возрождение". "Полностью понимаем всю политическую и социально-экономическую значимость этого крупнейшего на Африканском континенте гидроэнергетического проекта для многомиллионного населения Эфиопии, испытывающего серьезный дефицит в электроэнергии. В то же время отмечаем высказываемые Египтом и Суданом законные озабоченности возможными негативными последствиями несогласованного функционирования этой плотины для жителей этих стран в засушливые годы", - добавил дипломат.

"Исходим из безальтернативности урегулирования этого водного спора политико-дипломатическими методами в ходе переговоров с участием трех стран", - отметил Небензя.

О плотине

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение". Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате ее пуска Нил может столкнуться с острой нехваткой воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Три страны пока не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается удлинения графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы.