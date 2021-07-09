Захарова: идея параллельного формата переговоров по Донбассу заводит процесс в тупик

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Высказанная президентом Украины идея создания параллельного формата переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны заводит переговорный процесс в тупик и призвана отвлечь внимание от саботажа Киевом минских соглашений. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик, делает это намеренно, целенаправленно и последовательно, - отметила она. - Тем временем Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что украинские власти не выполняют не только договоренности по Донбассу и международные обязательства, но и нормы собственного, внутреннего законодательства, что подтверждают исследования ряда украинских центров, приуроченные к 25-летию конституции Украины, которое отмечалось на прошлой неделе. По их оценкам, из 161 статьи основного закона систематически нарушаются 125, то есть 78 процентов: игнорируются гарантии использования русского и других языков, попираются права нацменьшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, положения о защите частной собственности и личной неприкосновенности.

Особую тревогу дипломат выразила по поводу разгула неонацизма на Украине, подвергнув критике ведущуюся националистами подготовку к празднованию 80-летия основания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) в октябре нынешнего года и предложение вернуть звание Героя Украины "таким одиозным, стоящим вне закона и морали персонажам, как [Степан] Бандера и [Роман] Шухевич".

"Продолжающееся попустительство таким тенденциям со стороны киевских властей и международного сообщества может иметь самые серьезные последствия не только для Украины, но и для других стран Европы и мира, - подчеркнула Захарова. - Мы намерены продолжать нашу политику на этом направлении и призываем международные организации и зарубежных партнеров добиваться от украинских властей соблюдения своих обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод человека, коль скоро эти обязательства Киев на себя взял".