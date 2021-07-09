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Лавров отметил роль Генассамблеи народов Евразии в укреплении партнерства на континенте

Глава МИД РФ отметил, что работа ассамблеи "призвана способствовать раскрытию значительного потенциала общественной дипломатии в упрочении атмосферы доверия и взаимопонимания между народами"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил вклад Генеральной ассамблеи народов Евразии в углубление интеграционных процессов на континенте.

"Президентом [Владимиром] Путиным была выдвинута инициатива по созданию Большого Евразийского партнерства с участием таких объединений, как ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и - при наличии соответствующей заинтересованности - Евросоюза. Предусматривается сопряжение национальных стратегий развития, многосторонних интеграционных форматов и трансграничных инфраструктурных проектов, - говорится в приветственной речи министра на общем собрании всех членов Генассамблеи народов Евразии, которое проходит в ТАСС в онлайн-формате. - Значительную роль в работе по претворению в жизнь столь масштабного замысла призваны сыграть и институты гражданского общества. Ценим энергичную разностороннюю деятельность ассамблеи по объединению молодежи, видных представителей политических, общественных, научных и деловых кругов".

Лавров добавил, что работа ассамблеи "призвана способствовать раскрытию значительного потенциала общественной дипломатии в упрочении атмосферы доверия и взаимопонимания между народами".

"Рассчитываю, что реализация насыщенной программы сегодняшнего форума будет содействовать установлению полезных контактов и осуществлению перспективных совместных инициатив", - отметил глава российского МИД.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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