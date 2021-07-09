Путин обсудил с Совбезом исполнение его поручений в сфере оборота оружия

"Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия", - сказал Путин, отметив, что таких случаев было несколько. Он попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова изложить предложения, которые они считают необходимыми для принятия, "чтобы навести здесь должный порядок".

Путин напомнил, что ранее было решено подготовить предложения по дополнительным мерам обеспечения общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия. "Вернемся сегодня к этой теме", - сказал президент, открывая оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

В мае бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал. После этого Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Эти инициативы должны будут лечь в основу поручений правительству для проработки вопросов на ведомственном и межведомственном уровнях.