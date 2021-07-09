Матвиенко направила приветствие участникам Генассамблеи народов Евразии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Интеграционные процессы приобретают особое значение в условиях кризиса в мировой экономике и в международных отношениях, они необходимы для поиска коллективных ответов на вызовы, с которыми столкнулось человечество. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам Генассамблеи народов Евразии.

"Сегодня в условиях кризиса в международных отношениях и в мировой экономике на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции интеграционные процессы приобретают особое значение для поиска коллективных ответов на вызовы, с которыми столкнулось человечество. Российская Федерация, уделяя приоритетное внимание равноправным и взаимовыгодным интеграционным проектам, стремится к формированию большого евразийского партнерства, идея которого была высказана президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - говорится в приветствии Матвиенко, зачитанном вице-спикером СФ Константином Косачевым, который в пятницу принимает участие в общем онлайн-собрании членов Генассамблеи в пресс-центре ТАСС.

Спикер СФ полагает, что Ассамблея народов Евразии как авторитетная правительственная организация "играет важную роль в развитии и укреплении евразийского диалога". По ее мнению, ключевым фактором реализации идеи формирования большого евразийского партнерства "является создание атмосферы доверия и взаимопонимания между народами". "Важнейшей и значимой инициативой представляется проведение Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге 16-18 мая 2022 года, организатором которой выступает Межпарламентский союз при поддержке ООН. Убеждена, что Ассамблея народов Евразии сможет внести весомый вклад в подготовку этого масштабного мероприятия", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что вопросы евразийской интеграции, в том числе "вовлечение субъектов РФ в орбиту делового сотрудничества на евразийском направлении", всегда были приоритетными для Совета Федерации. "Сенаторы РФ активно взаимодействуют с парламентариями евразийских государств на площадках международных межпарламентских организаций, а также в рамках мероприятий, проводимых по линии двустороннего межпарламентского сотрудничества с парламентами либо с палатами парламентов этих государств", - констатировала председатель Совфеда.

Косачев в свою очередь подчеркнул, что Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу является уникальным мероприятием, к участию в котором приглашаются одновременно главы государств, руководители парламентов, а также религиозные и общественные деятели. "Вот в такой конструкции обсуждения тем межкультурного, межрелигиозного диалога в истории человечества не было никогда. В нынешних очень непростых международных условиях <...> любое содействие такому диалогу представляется весьма уместным", - подчеркнул он.

Об Ассамблее народов Евразии

Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Учреждена 27 мая 2017 года. Генассамблея народов Евразии является общим собранием всех ее членов и высшим органом союза. В работе Генассамблеи принимают участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран.

Генассамблея намерена подвести итоги деятельности союза с момента его создания, утвердить перспективный план на следующие четыре года и избрать руководящие органы. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции мероприятие проходит в онлайн-формате на площадке ТАСС.