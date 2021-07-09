Делегацию РФ на консультациях с США по стратегической стабильности возглавит Рябков

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Российская делегация на консультациях с США по вопросам стратегической стабильности будет межведомственной, ее возглавит замглавы МИД Сергей Рябков. Об этом заявил ТАСС в пятницу замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

"Российскую делегацию традиционно, как и в предыдущие годы, возглавляет заместитель министра иностранных дел Рябков", - сообщил он.

При этом, как рассказал Венедиктов, делегация будет межведомственной, в ее состав войдут и представители российского Совбеза.

Кроме того, Венедиктов заявил, что дата проведения российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности пока согласовывается. По его словам, она может быть определена уже в ближайшее время.

"Что касается даты их проведения, то она до сих пор согласовывается, - сказал Венедиктов. - Но я думаю, что мы об этом договоримся в самое ближайшее время".

Он не стал называть возможное место проведения консультаций, заметив, что это должна быть "в любом случае нейтральная площадка". "Не могу сказать точно: это может быть Вена, Женева, любой другой город, где традиционно проводятся такие рауты", - пояснил замсекретаря российского Совбеза.

По его словам, детальная повестка встречи пока также уточняется. "Сейчас пока еще не только место не определено, но и окончательная повестка дня согласовывается, - сказал Венедиктов. - Что-либо заранее говорить, мне кажется, преждевременно, потому что мы должны сначала это согласовать с партнерами".

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.

В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.