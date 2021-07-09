На Ставрополье организуют возможность голосования на территориях с затрудненным сообщением

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Избирком Ставрополья обеспечит возможность голосования жителей территорий с затрудненным транспортным сообщением, сообщил журналистам в пятницу глава краевого избиркома Сергей Тарасов.

"Будет применяться три способа голосования - голосование на избирательных участках, голосование вне участка, главным образом на дому, когда человек по объективным причинам не может прийти на участок и информирует избирательную комиссию своевременно, и также голосование в отдельных населенных пунктах и иных местах, где нет избирательных участков и транспортное сообщение с которыми затруднено", - сказал он.

Сейчас определяется перечень территорий Ставрополья, где необходимо организовать возможность голосования вне избирательных участков. "Необходимы будут либо кабины, либо настольные ширмы, чтобы человек мог тайно осуществлять отметки в бюллетенях. Соответственно, места для работы избирательной комиссии - выдачи бюллетеней, работы со списками, в установленном порядке опломбированный избирательный ящик, в данном случае переносной, места для наблюдения. Несмотря на то, что это будет какая-то приспособленная местность, обязательно все требования должны выполняться", - отметил Тарасов.

В единый день голосования на Ставрополье будут выбирать представителей в Госдуму, депутатов краевой Думы. Также пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая Ставрополь, в двух муниципальных образованиях пройдут дополнительные и досрочные выборы. Голосование будет проходить в течение трех дней.