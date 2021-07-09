Семь партий заявили о намерении участвовать в выборах депутатов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Семь партий с начала процесса выдвижения кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах депутатов Думы Ставропольского края. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава краевого избиркома Сергей Тарасов.

"Сейчас период выдвижения кандидатов. Комиссии готовы к приему документов от кандидатов, партий и соответствующих уполномоченных лиц. <…> Четыре партии провели конференции по выдвижению краевых списков и списков кандидатов по одномандатным избирательным округам. Три партии уже уведомили избирательную комиссию [о проведении конференций]", - сказал он.

Региональные отделения партий "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - за правду", КПРФ, ЛДПР уже провели конференции по выдвижению кандидатов, в результате определены 237 кандидатов по краевым спискам и 76 кандидатов по одномандатным избирательным округа.

О проведении региональных конференций в ближайшее время краевой избирком уведомили региональные отделения партий "Новые люди", "Коммунисты России" и "Родина". По информации избирательной комиссии, региональное отделение партии "Единая Россия" также планирует провести конференцию в середине июля. Есть и данные о первых самовыдвиженцах.

"В порядке самовыдвижения на любом уровне выборов кандидаты могут заявить о своем желании выдвинуться. На сегодняшний день у нас только в трех избирательных округах по одному кандидату, поступили уведомления о выдвижении", - пояснил Тарасов.

В Ставропольском крае 19 сентября предстоит избрать 50 депутатов краевой думы, из них 25 депутатов - по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов - по партийным спискам. Согласно списку, опубликованному на сайте краевого избиркома, участвовать в выборах депутатов краевой думы седьмого созыва могут 32 политические партии и региональные отделения политических партий.