В Совфеде считают, что груз проблем в отношениях РФ и ЕС заметно возрос в последние годы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером призвал всерьез подумать о реальных шагах для придания отношениям ЕС и России более конструктивного характера.

"За последние годы в отношениях с Евросоюзом проблемный груз заметно возрос. В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах [для] придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - сказал Карасин в ходе беседы, которая прошла в формате видеоконференции.

По словам сенатора, примером может служить состоявшаяся 16 июня встреча президентов России и США, "главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами". "Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали, либо не захотели услышать. Восстановление доверия - работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - сказал сенатор, обращаясь к послу ЕС в России.

В качестве негативного примера глава международного комитета СФ привел итоги завершившейся недавно весенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, "которая изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением регламента ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов". "Российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС (видео-конференц-связи). Неприятно удивил и недавний набор заключений Совета Европы по России", - резюмировал Карасин.

Как сообщили в пресс-службе СФ, в ходе беседы также была затронута тематика кризиса на Украине и международных усилий по его разрешению.