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Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Российский министр поздравил Яира Лапида с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили в пятницу по телефону ближневосточное урегулирование и график предстоящих двусторонних контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров поздравил Лапида с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем. "Министры затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая состояние дел в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов", - информировали на Смоленской площади.

Главы МИД обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня в свете отмечающегося в этом году 30-летия российско-израильских дипломатических отношений. "Была дана положительная оценка динамичным контактам по линии внешнеполитических ведомств, состоянию гуманитарных связей, развитию потенциала торгово-экономического сотрудничества", - отметили в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В середине июня Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияИзраиль
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