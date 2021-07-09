МИД РФ раскритиковал нидерландскую газету за статью о "русских хакерах"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Автор статьи нидерландской газеты de Volkskrant, в которой говорится, что к хакерской атаке на серверы национальной полиции страны в 2017 году якобы причастны российские спецслужбы, стремился таким мифом закрепить в общественном мнении королевства отрицательное отношение к России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, статья появилась 8 июня со ссылкой на анонимные источники "за неимением доказательств". "Злоумышленники-де нашли лазейку в компьютерной системе Полицейской академии (как ни комично это звучит), через которую получили доступ к общей базе полиции. Приведением доказательств причастности Москвы к инциденту журналист [Хауб Моддерколк] себя не утруждал. Да и зачем они, когда истинная цель - сделать так, чтобы слово "Россия" еще раз прозвучало в негативном ключе? За счет мифологии о русских хакерах закрепить в общественном мнении Нидерландов отрицательное отношение к нашей стране", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что "подобные медийные вбросы регулярно появляются в западной прессе в привязке к разным информационным поводам". "Не так давно, чтобы замять скандалы со сбором данных о гражданах страны, который тайно осуществляли и Министерство обороны Нидерландов, не имея на то законных оснований, и муниципальные служащие, использовавшие фальшивые учетные записи в Facebook, вновь всплыла тема "русских хакеров" и "китайских айтишников". Очевидно для того, чтобы население чувствовало угрозу не от силовых ведомств ЕС и НАТО, а откуда-то извне", - пояснили на Смоленской площади.

При этом, как указали в дипведомстве, российские конструктивные предложения о сотрудничестве "в сфере кибербезопасности, очевидно, по политическим мотивам игнорируются". "Неоднократно, последний раз в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня, российский лидер подчеркивал готовность нашей страны к консультациям по этой проблематике", - добавили в министерстве.

Кроме того, как обратили внимание в МИД РФ, в столицах стран ЕС также известны контактные данные российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является уполномоченным органом по взаимодействию РФ с органами иностранных государств, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. "Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись", - добавили на Смоленской площади.

"Гораздо проще голословно обвинить Россию, поддерживая антироссийский дискурс, чем реально сотрудничать с нашей страной. И это еще раз подтвердила газета de Volkskrant, поместив статью о мифических русских хакерах", - заключили в министерстве.