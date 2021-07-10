Партия роста подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Представители Партии роста в субботу подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. Партия роста стала 12 партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", РПСС, "Новые люди" и "Зеленая альтернатива".

Партия роста провела свой предвыборный съезд 7 июля. Общефедеральную часть списка возглавили член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Председатель партии Борис Титов на выборах возглавит московскую региональную группу. Всего в список партии по итогам съезда вошли 300 кандидатов, он разбит на 37 региональных групп. Также Партия роста выдвинула 108 кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.