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В МИД РФ сообщили, что на саммите ШОС ожидают подписание меморандумов с ЕАЭС, ВОЗ и ЭСКАТО

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что этот список не закрыт, среди потенциальных партнеров также числится Лига арабских государств

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. РФ на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассчитывает на подписание меморандумов о взаимопонимании с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

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Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Продолжается работа по выстраиванию взаимодействия с международными и региональными организациями, - сказал он. - Ожидаем, что в Душанбе удастся подписать меморандумы о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС), Всемирной организацией здравоохранения и ЭСКАТО".

Как отметил Хакимов, этот список не закрыт, среди потенциальных партнеров также числится Лига арабских государств.

Теги
Россия
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