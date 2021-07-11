"Яблоко" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представители партии "Яблоко" в воскресенье подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе ее председатель Николай Рыбаков, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. Партия "Яблоко" стала 13-й партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", РПСС, "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и Партия роста.

"У нас 309 человек по федеральному списку, у нас один человек в общефедеральной части списка (председатель партии) и большая конкуренция между региональными группами. И 159 кандидатов идут в одномандатных округах", - сказал журналистам Рыбаков.

Он отметил, что число кандидатов от партии "незначительно изменилось после съезда". "У нас 90 региональных групп, такого не было еще в истории "Яблока", и, насколько я понимаю, вообще в истории избирательной системы не было партий, которые представили бы так много региональных групп. Это делается для высокой конкуренции внутри партии", - подчеркнул Рыбаков.

Партия "Яблоко" провела свой предвыборный съезд 3-4 июля. Общефедеральную часть списка возглавил Рыбаков. Всего в список партии по итогам съезда вошли 310 кандидатов, он разбит на 90 региональных групп. Также партия "Яблоко" выдвинула 161 кандидата по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.