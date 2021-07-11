Постпред РФ в Вене: на переговорах о будущем иранской ядерной сделки остались вопросы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 90% пути проделано на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки, осталось решить несколько политически чувствительных вопросов. Об этом в воскресенье в интервью газете " Коммерсантъ " рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Издание приводит слова Ульянова о том, что он не вправе раскрывать детали переговоров, но одним из вопросов является возможность повторения ситуации, возникшей при администрации экс-президента США Дональда Трампа. "Американцы ссылаются на то, что их законодательство не позволяет давать какие-либо гарантии," - подчеркнул постпред РФ.

По словам Ульянова, политика максимального давления со стороны Соединенных Штатов может привести к прямо противоположным результатам, нежели те, которых ожидают ее инициаторы. Он отметил, что новая администрация США готова отказаться от подобной практики, но только в рамках договоренностей по восстановлению сделки, предусматривающих отмену санкций в обмен на возвращение Ирана к полному исполнению своих ядерных обязательств.

Возобновление переговоров

По словам Ульянова, переговоры по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут возобновиться не раньше чем через 10 дней, а, может быть, и позже.

"Мы исходим из того, что чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше. Думаю, это произойдет не раньше, чем дней через десять, может, и позднее", - сказал он.

Ульянов уточнил, что пока никто точно не может наверняка сказать, когда именно это произойдет. "То можно понять: в Иране только что избран новый президент, приходит новая команда, им нужно время, чтобы определиться. Вопрос чрезвычайно острый для иранского общества и для истеблишмента. Идут жаркие споры. Так что ничего удивительного", - пояснил дипломат.

По его словам, у остальных переговорщиков это стало вызывать определенное раздражение. "Оно тоже понятно, потому что пребывание новых договоренностей в подвешенном состоянии на протяжении столь длительного времени не идет на пользу дела", - добавил постпред РФ.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.