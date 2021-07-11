Постпред РФ в Вене заявил, что первый шаг в вопросе восстановления СВПД должны сделать США

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. РФ считает, что первый шаг к взаимным уступкам в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе должны сделать американцы. Об этом в воскресенье в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Могу изложить российскую точку зрения: конечно же, первый шаг должны сделать именно американцы, потому что это они набезобразничали, вышли из "сделки" и почти полностью ее разрушили, запугивая весь мир экстерриториальными санкциями", - сказал он.

По словам Ульянова, план по восстановлению ядерной сделки уже есть. "Такой план есть. Он пока не согласован, но его контуры достаточно отчетливо видны, концептуальные рамки всем понятны. Все их принимают, но в рамках этих набросков нужно еще уточнять детали - кто что делает и когда", - отметил он.

Постпред РФ также отметил, что американцы здесь в чем-то пошли навстречу Ирану, Тегеран также занимает достаточно прагматичную позицию. "Главное, что ясно, какие шаги кто должен предпринять - на этот счет есть почти полная ясность. А вот последовательность шагов остается еще предметом для обсуждений, хотя еще раз повторю, контуры уже есть и вроде ни у кого возражений не вызывают", - указал постпред РФ.