Григоренко: власти воспользуются системой досудебного обжалования для коррекции законов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российское правительство планирует использовать возможности системы обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов в части изменения законодательства при анализе поступающих жалоб. Об этом в интервью "Российской газете" заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Система обязательного досудебного обжалования в пилотном формате была запущена еще в августе прошлого года. Так, на портале госуслуг есть специальный сервис, который позволяет подать жалобу в контрольный орган, а также следить за всеми этапами ее рассмотрения и общаться с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб четко регламентирована - на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

"Для контрольных органов также была создана своя информационная среда. Она учитывает специфику каждого контрольного органа и позволяет обеспечить единый подход к рассмотрению жалоб в различных контрольных органах. На сегодняшний день к информационной системе досудебного обжалования подключен 31 контрольный орган в 85 субъектах Российской Федерации. Мы также получили инструмент для анализа наиболее частых оснований жалоб в конкретных сферах и корректировки законодательства по итогам такого анализа", - пояснил Григоренко в интервью.

Он добавил, что работа сервиса построена на базе наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются предприниматели и граждане в процессе общения с контрольными органами. Так, например, это "нарушение процедуры проведения проверки" или "несогласие с назначенным по итогам проверки предписанием".

"Кстати, досудебное обжалование как процедура, так и сам сервис по реализации этой процедуры построены по принципу, исключающему истории, когда контролер, например, кого-то проверил, потом на него же жалуются, и он же рассматривает, насколько качественно он проводил проверку", - объясняет вице-премьер.

Доказанная эффективность

По его словам, система досудебного рассмотрения решений "уже доказала свою эффективность". Например, в Федеральной налоговой службе, где такая практика распространена с 2014 года, "количество обращений в суды снизилось в разы".

"Важно также, что с помощью этого механизма мы сможем получить объективные данные о том, какие аспекты деятельности этих ведомств вызывают наибольшее количество нареканий. Будут понятны виды нарушений, причины жалоб, что именно оспаривается. Работая с этой фактурой, мы поймем, что нужно менять, где работать с проверяющими и принять меры для повышения эффективности их работы", - заключил Григоренко.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", согласно которому для ряда федеральных органов исполнительной власти досудебное обжалование становится обязательным. Такой порядок означает, что без прохождения процедуры досудебного обжалования контролируемое лицо не в праве обратиться в суд.