Володин подал документы в избирком для участия в выборах в Госдуму

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященной проектам Володина в регионе.

"Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области, в голосовании по списку кандидатов Володин получил 227 420 голосов избирателей. Кроме того, спикер Госдумы победил и в праймериз по Саратовскому одномандатному округу, набрав 62 269 голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.