Конкурс по выбору главы Ульяновска состоится 16 августа

ТАСС, 12 июля. Депутаты Ульяновской городской думы назначили конкурс по выбору главы города на 16 августа. Соответствующее решение было единогласно принято в понедельник на внеочередном заседании гордумы, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Предлагается дата проведения конкурса - 16 августа 2021 года <...> Все проголосовали: 24 "за". Решение принято единогласно", - сказал председатель думы Илья Ножечкин. Он также отметил, что конкурс начнется в 13:00 мск.

В ходе сессии депутаты также проголосовали за формирование состава конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города, которая будет состоять из 10 человек. До 16 июля включительно депутатам предстоит направить свои предложения по пяти членам конкурсной комиссии, еще пять человек в ее состав предложит врио губернатора региона Алексей Русских. Ножечкин заметил, что итоговый состав конкурсной комиссии будет утвержден на заседании думы.

Глава Ульяновска Сергей Панчин 15 июня сложил свои полномочия по собственному желанию в связи с необходимостью сосредоточиться на муниципальной работе. Обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Вавилин.