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Захарова заявила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе

Официальный представитель МИД РФ назвала недопустимым вмешательство извне

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым постороннее вмешательство. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее, - говорится в комментарии. - Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове".

Как подчеркнула Захарова, кубинские власти "предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной Конституции и действующего внутреннего законодательства".

Ранее государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.

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