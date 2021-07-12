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Замглавы МИД Грушко и посол Португалии обсудили отношения России с ЕС

Встреча состоялась по просьбе португальской стороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Португалии в РФ Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру обсудили на встрече в понедельник текущее состояние отношений России и Евросоюза.

"Стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом с учетом завершившегося полугодового председательства Португалии в Совете ЕС", - говорится в сообщении МИД РФ. Встреча состоялась по просьбе португальской стороны.

Участники также рассмотрели актуальные вопросы российско-португальских отношений. "Отмечено стремление к расширению политического диалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры", - добавили на Смоленской площади.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран на мировой арене и обсудили ряд наиболее актуальных вопросов международной повестки дня.

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