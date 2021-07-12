Общественная палата 21 июля заключит соглашение с партиями о наблюдении за выборами в Думу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ 21 июля планирует заключить соглашение с политическими партиями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Об этом сообщила в понедельник в ходе онлайн-конференции секретарь ОП Лидия Михеева.

"На следующей неделе планируем договориться о партнерстве с политическими партиями. Предполагается подписание соглашения о партнерстве 21 июля", - сказала Михеева.

По ее словам, в прошлом году во время подобной встречи звучал вопрос о вознаграждении наблюдателей "с их стороны". "Они [представители партий] говорили, что для них это затратное мероприятие. Ни один общественный наблюдатель, которого назначала ОП, вопрос о деньгах не ставил", - сказала Михеева. Она напомнила, что в прошлом году палата смогла привлечь к наблюдению за голосованием более 520 тыс. человек, "нет сведений, что кто-то из них пожаловался на что-то". "Этих наблюдателей хватало в течение всех дней голосования. Думаю, что в этот раз также удастся справиться с этой задачей. Чтобы ее решить, мы сейчас заключили соглашения с рядом общественных организаций (более 30), еще несколько присоединяются сейчас к соглашению о сотрудничестве", - сказала Михеева.

Для оперативности работы наблюдателей готовится специальное мобильное приложение, напомнила Михеева. "В день голосования нужно, чтобы их реакция была практически мгновенная, поэтому разрабатываем мобильное приложение. Это позволит увидеть в целом, как проходит голосование. Те, кто будут иметь статус общественного наблюдателя, смогут зарегистрироваться в этом мобильном приложении и напрямую отправлять сведения о тех нарушениях, которые они наблюдают, в том числе и фотофиксацию провести", - сказала секретарь ОП.

Она добавила, что в эту кампанию, как и в предыдущие, "все будет скоординировано с работой избирательных комиссий". "По всей стране и в ОП будут работать ситуационные центры. У нас будет работать горячая линия, наши волонтеры, которые будут находиться в этом ситуационном центре, смогут обрабатывать всю поступающую информацию, все сообщения из мобильного приложения, реагировать на это и отправлять коллег из числа общественных наблюдателей на участок, где зафиксировано событие", - сказала Михеева.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.