Путин назвал общей бедой возникновение в последние годы "стены" между Россией и Украиной

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы "стены" между РФ и Украиной. Об этом говорится в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", - говорится в статье.

Путин также упомянул "известную испокон веков" формулу "разделяй и властвуй". "Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - указал президент.

Как подчеркнул глава российского государства, его слова о том, что русские и украинцы - один народ и единое целое, это "не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам". "Говорил об этом не раз, это мое убеждение", - отметил Путин, объясняя свое решение подробно изложить свою позицию по этой теме и поделиться оценками сегодняшней ситуации.

Больше трети из всего объема статьи в почти 40 тыс. знаков - обзор исторических событий, касающихся русских и украинских земель - от Древней Руси до распада СССР.

"Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории", - отметил Путин. Он пояснил, что в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, поэтому он остановился только на поворотных моментах, о которых, по его мнению, важно помнить и в России, и на Украине. В остальной части публикации Путин дает оценку исторической подоплеке формирования нынешней территории Украины, делится мнением о взаимоотношениях между Москвой и Киевом в постсоветский период и о текущем состоянии российско-украинских связей, о политике украинских властей и о ситуации на Донбассе, а также о других аспектах украинской темы.

Независимость через отрицание прошлого

Представители украинских элит обосновали независимость страны через отрицание прошлого и переписывание истории, считает российский лидер.

"Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ, стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - говорится в статье.

Путин отметил, что с распадом СССР многие люди в России и на Украине верили, что тесные культурные, духовные, экономические связи сохранятся, как и общность народа. Однако события стали развиваться в ином направлении, резюмировал глава государства.