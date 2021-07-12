Путин назвал современную Украину целиком и полностью детищем советской эпохи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украина в ее современных границах является целиком и полностью детищем советской эпохи, созданным во многом за счет исторически русских земель. Об этом президент России Владимир Путин написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Он напомнил о проводившейся большевиками в 1920-е и 1930-е годы политике украинизации, о присоединении к Советской Украине западных земель и Закарпатья и так далее.

"Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - написал Путин.

Он отметил, что в СССР границы между республиками носили условный характер, однако в 1991 году все эти территории, а главное - люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей, "и были уже действительно оторваны от исторической Родины". Как подчеркнул Путин, "все меняется", в том числе страны и общества, и в силу исторических обстоятельств часть одного народа "может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией". "Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!" - написал президент РФ.

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?" - продолжил Путин, напомнив о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики - учредители СССР должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза, а все остальные территориальные приобретения - "это предмет для обсуждения, переговоров". "Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", - заметил Путин.

Он при этом подчеркнул, что "Российская Федерация признала новые геополитические реалии" и помогла становлению независимой Украины.

Советская национальная политика

По мнению президента, символично, что в рамках проводимой в 1920-1930-е годы политики "коренизации" с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук М. Грушевский - бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в свое время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии. Путин также отметил, что "коренизация" сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности.

"Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика - вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов - закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском", - констатировал президент.

Путин также напомнил, что в 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР и их значительная часть присоединена к Советской Украине. Кроме того, в 1940 году в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918 году, и Северная Буковина, в 1948 году - черноморский остров Змеиный, а в 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР - с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм.

Отдельное внимание президент в своей статье уделил судьбе Подкарпатской Руси, которая после распада Австро-Венгрии оказалась в Чехословакии. Он подчеркнул, что значительную часть местных жителей составляли русины, хотя об этом сейчас мало вспоминают. "После освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР - на правах отдельной Карпаторусской республики. Но это мнение людей проигнорировали и летом 1945 года было объявлено - как писала газета "Правда" - об историческом акте воссоединения Закарпатской Украины "со своей издавней родиной - Украиной", - привел исторический факт Путин.

Подводя итог сделанному историческому экскурсу, Путин сделал акцент на том, что большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства, поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки", отметил президент. "В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - подытожил глава государства.