Путин указал на русское самосознание запорожцев и значение слова "Украина" в XVII веке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители левобережья Днепра в период воссоединения с Россией в XVII веке ощущали себя русскими людьми, а слова "Украина" и "украинец" раньше обозначали, соответственно, пограничные территории и служилых людей, защищающих эти рубежи. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках.

"Название "Украина" тогда [в XVII веке] использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина" встречается в письменных источниках еще с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей", - написал Путин.

Говоря о событиях воссоединения Левобережной Украины с Россией в середине XVII века, президент РФ обратил внимание, что "в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми".

Древняя Русь

В статье главы российского государства обзору тысячелетней истории России и Украины уделено значительное место.

Путин отмечает, что "и русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы". По его словам, славянские и другие племена на всем этом громадном пространстве были объединены одним языком (древнерусским), хозяйственными связями и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси - и одной православной верой. "Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", - подчеркнул президент РФ.

Он напомнил и о Киеве как "матери городам русским", и о том, что даже в период феодальной раздробленности люди воспринимали Русь "как общее пространство, как свою Отчизну", и о том, что Великое княжество Литовское, вобравшее многие южные и западные земли в тот период, когда Северо-Восточная Русь попала в зависимость от Орды, "в исторических документах называлось Великим Княжеством Литовским и Русским". Путин обратил внимание на сложность и многомерность общей истории русских земель, например, когда "на Куликовом поле рядом с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем сражались воевода Боброк с Волыни" и сыновья великого князя Литовского Ольгерда, а к Мамаю свои войска вел сын тверской княжны, великий князь Литовский Ягайло.

"Важно отметить, что и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление", - перечисляет Путин.

Объединение и воссоединение

Как отметил Путин, точками консолидации русских территорий могла стать и Литовская Русь, но история распорядилась так, что продолжателем древнерусской государственности стала Москва. В свою очередь, в Великом княжестве Литовском в XIV веке правящая элита приняла католичество, а в XVI веке была заключена Люблинская уния с Польшей, "проводились ополячивание и латинизация, православие вытеснялось". Как ответ, нарастало освободительное движение православного населения и переломными стали события времен гетмана Богдана Хмельницкого, который обратился за помощью к Москве. Земский собор 1653 года решил поддержать единоверцев, и в 1654 году это решение было подтверждено Переяславской Радой. "Затем послы Богдана Хмельницкого и Москвы объехали десятки городов, включая Киев, жители которых принесли присягу русскому царю. Ничего подобного, кстати, не было при заключении Люблинской унии", - обратил внимание Путин.

Президент РФ напомнил, что в ходе затяжной войны Русского государства с Речью Посполитой некоторые из гетманов - наследников Хмельницкого "отлагались" от Москвы или искали поддержки у Швеции, Польши, Турции, но "для народа война носила, по сути, освободительный характер", и окончательные ее итоги закрепил "Вечный мир" 1686 года, по которому в состав России вошли Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье, а "их жители воссоединились с основной частью русского православного народа".

Большая общая страна

Как пишет Путин, за самой этой областью утвердилось название "Малая Русь" (Малороссия), а представители казачьей старшины, включенные в дворянское сословие, достигали в России высот политической, дипломатической и военной карьеры.

"Малороссы во многом и созидали большую общую страну, ее государственность, культуру, науку. Участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства", - отметил президент РФ.

Путин напомнил, что после войн с Османской империей во второй половине XVIII века в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие название "Новороссия" и заселявшиеся выходцами из всех российских губерний. После разделов Речи Посполитой Россия вернула себе и западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья.

Как подчеркивает президент РФ, интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, но и проходила на основе общей веры и культурных традиций, а также языковой близости. "Так, еще в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный - хоть и отличается, но незначительно. По его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север современной Италии", - отмечается в статье Путина.