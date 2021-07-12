Посол РФ в Гаване не видит увязки протестов в республике с попыткой свергнуть власть

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Протестное движение на Кубе не преследует цели свергнуть власть в республике и не направлено против противоэпидемических ограничений, но обусловлено вспышкой коронавируса. Об этом заявил понедельник посол РФ в Гаване Андрей Гуськов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, это не попытка [свергнуть власть]. Это не против ковидных ограничений, но в связи со вспышкой ковида", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы российского диппредставительства, в контексте беспорядков отмечаются "серьезные проблемы с обеспечением продовольствием", а также "с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии". "То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это", продолжил Гуськов.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.