Спикер заксобрания Приамурья подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы по федеральному одномандатному избирательному округу № 71, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"Председатель Заксобрания Амурской области, лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Логинов во вторник, 13 июля, подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ по федеральному одномандатному избирательному округу № 71", - говорится в сообщении.

Кандидатура Вячеслава Логинова была выдвинута на партийном съезде в Москве.

Вячеславу Логинову 42 года, он родился в Амурской области, окончил Дальневосточный государственный аграрный университет, получив диплом инженера-технолога по специальности "Технология мяса и мясных продуктов", в том же университете получил диплом экономиста по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В 2012 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, получив диплом менеджера по специальности "Государственное и муниципальное управление". В январе 2019 года избран председателем Законодательного собрания Амурской области 7-го созыва, является секретарем амурского отделения партии "Единая Россия".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.