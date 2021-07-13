Рябков считает огромной разницу в подходах администраций Байдена и Трампа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Администрации президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа существенно различаются в своих подходах и политическом стиле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Разница [между администрациями] огромная. Во многих аспектах это противоположности, но не в том смысле, что люди как-то по-разному видят приоритеты и интересы США. Как раз в этом, я думаю, совпадение почти полное между прежними и нынешними [администрациями США], но методология, подходы, стилистика, жанр, подача - это все сейчас по-другому", - сказал он.

По словам Рябкова, "суперконсервативный напор", который присутствовал при прежней администрации, сменился "комплексностью и идеологичностью отстаивания американских интересов, очень свойственных для Демократической партии США". "Я хотел бы отметить, что на прошедшем в Женеве саммите с американской стороны была подача в том числе под углом ценностных расхождений Москвы и Вашингтона. В прошлом такого не было, но суть прежняя: Москву видят в качестве геополитического соперника по многим вопросам, Москву рассматривают как источник тревог за безусловность американского доминирования в мире", - отметил высокопоставленный посол.

Он подчеркнул, что о реальных отличиях в подходах администраций Трампа и Байдена еще предстоит узнать, сейчас конкретные выводы делать рано. "Именно поэтому наши руководители и президент говорят о том, что понадобится определенное время прежде, чем мы сможем сказать, произошли ли сдвиги к лучшему в двусторонних отношениях, - добавил Рябков. - При администрации Трампа за временами позитивной риторикой не было ничего, кроме попыток отжать, что называется, по максимуму. Соответственно, наше неприятие этой линии было совершенно очевидным, и отношения не улучшились, а только ухудшились".

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры, в частности, подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.