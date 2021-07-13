Экс-глава ростовской администрации подал документы в избирком для выдвижения в Госдуму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал документы в Избирательную комиссию Ростовской области о выдвижении своей кандидатуры на выборы в Государственную думу от партии "Единая Россия", сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

На съезде "Единой России" 19 июня Виталий Кушнарев был выдвинут партией на выборы в Госдуму от Ростовской области в качестве кандидата по Южному одномандатному избирательному округу №152.

"Председатель совета директоров АО "Региональная корпорация развития" Виталий Кушнарев уведомил Избирательную комиссию Ростовской области о своем намерении участвовать ввыборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Виталий Кушнарев выдвинут политической партией "Единая Россия", - говорится в сообщении.

С июня 2010 года Кушнарев занимал должность помощника губернатора Ростовской области, через год был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области - управляющим делами. В феврале 2014 года возглавил министерство транспорта региона, занимал эту должность до 2016 года, когда стал главой городской администрации. 23 апреля 2019 года ушел в отставку по собственному желанию с должности главы администрации.