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Единый день голосования

Экс-глава ростовской администрации подал документы в избирком для выдвижения в Госдуму

Виталий Кушнарев также занимал должность помощника губернатора региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал документы в Избирательную комиссию Ростовской области о выдвижении своей кандидатуры на выборы в Государственную думу от партии "Единая Россия", сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

На съезде "Единой России" 19 июня Виталий Кушнарев был выдвинут партией на выборы в Госдуму от Ростовской области в качестве кандидата по Южному одномандатному избирательному округу №152.
"Председатель совета директоров АО "Региональная корпорация развития" Виталий Кушнарев уведомил Избирательную комиссию Ростовской области о своем намерении участвовать ввыборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Виталий Кушнарев выдвинут политической партией "Единая Россия", - говорится в сообщении.

С июня 2010 года Кушнарев занимал должность помощника губернатора Ростовской области, через год был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области - управляющим делами. В феврале 2014 года возглавил министерство транспорта региона, занимал эту должность до 2016 года, когда стал главой городской администрации. 23 апреля 2019 года ушел в отставку по собственному желанию с должности главы администрации. 

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